日本外務省23日提出2023年度外交預算概算要求，總額7961億元（日元，下同），增加幅度達15.3％。日本外務省提出戰略性利用政府開發援助（ODA）方針，增加無償資金合作，同時首度納入應對「經濟威脅」的調查經費，並增加推進日台關係的預算達3億元，被認為是應對中國在國際社會影響力的逐漸增強。

綜合日媒報導，日本外務省23日在與自民黨外交部會等的聯合會議上，提出2023年度預算概算要求，總額達7961億元，與2022年度相比增加1057億元，增幅達15.3％。

概算要求以「在國際競爭時代，維持與發展基於普世價值的國際秩序」為主軸，揭示戰略性推進ODA，以強化日本安全保障環境的方針。概算要求將無償資金合作經費增加146億元，並首次納入應對「經濟威脅」的調查經費3000萬元；在推進日台關係事業方面，也要求經費達21億元，與今年度預算相比增加3億元，劍指中國意味濃厚。

鑒於俄烏戰爭持續，及中國海上活動日益顯著，日本外務省擬將日本駐比利時大使館兼任的駐北約（NATO）代表部，及日本駐肯亞大使館兼任的西印度洋島國塞席爾大使館獨立出來，並設置專職大使。同時，為準備明年5月在廣島召開的七大工業國峰會（G7 Summit），其預算高達199億日圓。

為加強應對包含情報戰的「新型戰爭」，日本外務省也提出541億元的預算規畫，考慮與民間企業合作，推展新創事業（約5億1000萬元），在SNS上透過人工智慧（AI）蒐集與分析和日本外交政策相關情報。為強化國際情勢分析，AI使用經費將從今年度的8000萬元，擬要求擴充至3億3000萬元。