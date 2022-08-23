日本2023年度防衛費（國防預算）細節曝光。據共同社22日報導，由於日本首相岸田文雄提出「5年內要徹底強化防衛力」，2023年度未明示金額的「事項要求」多達100項，防衛省最終預算額總計可能膨脹到6.5兆日圓（約新台幣1兆4534億元）左右，強化對象則是遠程「防區外飛彈」、無人機等7個核心內容。

日本2022年度防衛費約為5.4兆日圓，防衛省提出的2023年度申請金額達5兆5947億日圓（約新台幣1兆2509億元），創歷史新高。而共同社引據日本政府相關人士稱：「事項要求方面將再列入1兆日圓，估計總計6.5兆日圓成定局。」事項要求的金額之多實屬罕見，以及增加金額所需財源如何確保，可能成為焦點。

據報導，防衛省預算申請中，把強化可從對方射程之外實施攻擊的「防區外防衛能力」作為首要，將改良陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈，加長其射程。《讀賣新聞》21日曾報導，鑑於台灣有事（有緊急狀況）等情況可能發生，日本已決定要引進遠程巡弋飛彈，目前考慮擁有逾1000枚，並計畫將現有12式陸基反艦飛彈的射程，從100多公里延伸至1000公里。

防衛省還申請列入以5倍音速以上飛行、難以攔截的「高超音速飛彈」研發費，並把無人機定位為減少人員受害的革新型裝備，提出除警戒監視和訊息蒐集外，還將獲得可攻擊的機型，另設想引入小型無人機，力爭在陸海空各領域盡快取得。此外還提出了強化太空、網路、電磁波等新領域的「跨領域作戰能力」。