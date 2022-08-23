挺警察是真心？台南發生外役監逃犯持刀殺害2警兇案，驚動社會讓朝野各界同表哀慟不捨，總統蔡英文也在臉書喊「做警員的後盾」。但媒體人董智森今(23日)在《鄭亦真辣晚報》節目中指出，蔡政府上台第一件事就是把太陽花攻進行政院的人全數撤告，在台北市議會也曾叫警察高層出操加以羞辱，從來不是真心相挺警察，只是基於選舉考量才跟著民意風向走。

董智森表示：「為什麼我們講到這個會特別的氣？因為我們蔡政府根本沒有在幫警察打氣。舉個例子，蔡英文2016年5月上任，你知道行政院幹的第一件事情是什麼？把太陽花那些人通通撤告！林全批的第一件公文，26個打破行政院玻璃衝進去，拿走很多東西，在裡面搞破壞、偷竊，什麼都幹，結果警方把他們移送法辦，民進黨通通把它撤告。這些人也去告警察喔，結果我們台北市警察竟然被法院判決要賠141萬！」

「幹壞事的通通被民進黨撤告。」董智森說，「結果維護治安的警察阻擋大家不能進入行政院，你們打破玻璃、用梯子攻進去，結果這些警察要賠錢，天下有這道理嗎？這是怎樣的民進黨政府？民進黨政府這數十年來羞辱警察不遺餘力啊！台北市議會曾經發生什麼？他們把警察這些主要的主管，包括保安大隊長都是三線以上的警察，叫上來要他們出操，立正、稍息、向前走，羞辱到底，民進黨是以羞辱警察起家的。」

董智森指出，「他們唯一對警察有興趣的就是，『你們警察要來靠我，一般認為警察不會投票給我們，所以我們羞辱它』，所以有說『爹親娘親不如陳家欽』，就是派系嘛，就是菊系嘛！所以民進黨有興趣的就是這些，它們哪會去改善警察(待遇)呢？」

「那我們警察的用槍時機呢？」董智森表示，「老實講，警察要是真的掏槍出來，就說你過當，就叫到議會、叫到立法院去羞辱一番，哪一個警察敢啊？所以今天警察被殺了以後才說『應該要大膽用槍』，不用來這一套啦！包括游錫堃、蘇貞昌、蔡英文這些人，游錫堃說『我是支持廢死的，這次我支持要判死刑』，你們要判死刑的話，就把監獄這3個殺過警察的，先把他槍決給我看啊，你們也不槍決，判死刑又有什麼功用？」

董智森強調，「所以可以看到，民進黨從頭到尾在利用警察，現在看到很多人同情警察被殺，所以跟老百姓站在同一方，說『我們支持(警察)』，因為投票快到啦。所以台灣什麼事情，你只要用民進黨為了贏得選戰這一個角度來解釋的話，幾乎都通了。為什麼《中介法》要管？『因為網路上很多人罵我們，影響我們選戰，我們民進黨要取得政權，就要靠讓他們噤若寒蟬，選戰贏了，我們就可以大方地去撈錢』，這就是民進黨生存的策略。」