美國投行花旗集團（Citi）預測，在能源價格飆漲帶動下，英國通膨率明年1月衝上18.6％，是英國央行2％目標的9倍有餘，將觸抵近半世紀以來新高。

花旗在周日發表的報告，將英國明年第一季消費者物價指數（CPI）和零售價格指數（RPI）預測，分別上調到年增18％、21％。

花旗首席英國經濟學家納巴羅（Benjamin Nabarro）表示：「我們預期英國通膨率，明年1月達到破18％的峰點。」

英國通膨年率上回飆破18％，要回溯到1976年。另據英國國家統計局（ONS）估計，英國通膨率若明年初升破18％，將高過1979年第二次石油危機背景下觸及的17.8％。

英國能源監管機構「天然氣暨電力市場管制局」（Ofgem）26日將公布10月1日生效的新能源價格上限。鑑於天然氣價格一周內漲了15％，花旗預測10月起英國一般家庭每年能源帳單上限，由目前的1,971英鎊攀高到3,717英鎊。

時至明年1月，Ofgem料將能源價格上限進一步推高至4,567英鎊，2023年4月衝上5,816英鎊。

能源諮詢公司Cornwall Insight預估，明年1月英國能源價格上限升抵4,266英鎊。另一諮詢機構Auxilione則預測，明年春季前上限會突破6,000英鎊。

英國央行（BOE）8月初預測，10月新公布的能源價格上限調高到3,500英鎊左右，之後能源價格將趨於穩定，因此英國通膨年率可望在10月觸頂來到13.3％。

花旗經濟學家納巴羅指出，要是英國物價居高不下，基準利率（Bank Rate）須升至6％到7％，才能控制通膨。

8月初BOE宣布升息2碼，為27年來最大升幅，投資人預期9月15日例會，BOE還將大動作升息。

據《路透》日前調查，逾半數受調經濟師預期，BOE9月再升2碼，基準利率攀抵2.25％。但11月升息幅度料收斂為1碼；至於12月例會，經濟師預期會再升1碼，但也有人認為BOE將暫停升息腳步。