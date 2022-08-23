不少人工作忙碌，下班放鬆後坐在沙發上容易打盹，就有網友分享自己有「兩段式睡眠」的習慣，在吃完晚飯後會睡1、2個小時，稍晚再上床入睡，好奇這種睡眠方式是否常見，也引起不少網友們共鳴。

原PO在PTT女板發文表示，自己下班回家邊吃飯邊追劇，吃飽後就覺得能量耗盡，邊滑手機邊打瞌睡，然後在沙發上先睡1、2個小時，起床後才去洗澡，最後才上床睡覺，好奇發問「有人晚上也是這樣子嗎？」

貼文引起網友共鳴，不少人都有相同模式，「會，尤其第一段睡特別沉」、「我也是，沙發有個神秘的角落，一坐上去整個靈魂都跟著睡去」、「我是n段式睡覺 累了就必須休息」、「以前唸書會，工作後就不會了」、「我下班都會先睡個1-2小時」。

但也有一部分的人不能接受兩段式睡眠，「會喜歡洗完澡再好好睡一覺」、「無法，一段完就沒辦法睡第二段了」、「之前會，但後來發現這樣更累」、「一段睡起來精神會很好，再加上洗澡，第二段很難入睡」

精神科醫師楊聰財曾指出，長期採取「分段式睡眠」會造成睡眠障礙，情況輕則失眠，重則出現注意力變差、思考能力無法集中，可能導致情緒低落，產生憂鬱症狀。平時養成規律運動習慣、避免白天睡太多及飲用刺激性飲料，都可改善睡眠障礙問題。