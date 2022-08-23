中國海事局網站發布航行警告，共軍今（23）日起於東海及珠江口等海域進行軍事演習。前立委沈富雄分析，若是中國大陸真的攻打台灣，而台灣也聽命美方的建議，「這樣台灣是更糟糕的」；沈富雄更爆出「民進黨最大的錯誤」是外交部長吳釗燮，因為吳非常享受目前台灣「萬邦來朝，近悅遠來」的世面，這是錯誤的。

沈富雄今（23）日在網路節目《少康戰情室》中，拿出諾貝爾經濟學獎得主史賓塞（Michael Spence）的言論「台灣有事等於世界有事」表示，台灣的重要在這邊，「現在智庫所有的兵推，萬一中國大陸攻擊我們，每次的預測結果都輸，就要我們加強這個、加強那個，就是要賣我們武器」，如果我們聽命美方的建議，全民皆兵及全面提升「不對稱作戰」的戰備，結果就算成功地阻絶共軍登陸或向北推進，但災情只有更加慘重，沈富雄直言，「這樣台灣是更糟糕的」。

近來美、日都有國會議員訪團訪台，沈富雄表示，台灣現在是「萬邦來朝，近悅遠來」的場景，而「民進黨最大的錯誤」是吳釗燮，「因為他現在非常享受這種世面，這是錯誤的」；沈呼籲「應該是要趕快想有沒有第二條更好的路」，也坦言這樣是間接提醒國民黨，「未來國民黨有志大位的候選人，藍、綠都要保台，但是民進黨的保台方法顯然有限制，而國民黨也一樣保台，但我們的方法比較好」，沈富雄最後說，「我們要的結局就是『不可能有戰爭發生』，國民黨應該提出『我們來執政，連打仗都不用』」。