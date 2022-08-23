國票金控董事會通過第二季合併財務報告，上半年累計稅後純益7.89億元，每股稅後純益（EPS）0.25元。
國票金控上半年累計利息淨收益12.57億元，淨收益30.82億元，稅前盈餘12.65億元，稅後純益9.69億，歸屬於母公司業主稅後純益7.89億元，6月底EPS為0.25元。
國票金第二季期末總資產3,520.70億元，期末總負債3,126.48億元，歸屬於母公司業主權益341.09億元。
國票金控董事會通過第二季合併財務報告，上半年累計稅後純益7.89億元，每股稅後純益（EPS）0.25元。
國票金控上半年累計利息淨收益12.57億元，淨收益30.82億元，稅前盈餘12.65億元，稅後純益9.69億，歸屬於母公司業主稅後純益7.89億元，6月底EPS為0.25元。
國票金第二季期末總資產3,520.70億元，期末總負債3,126.48億元，歸屬於母公司業主權益341.09億元。
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