中國禁台灣農產品，政府拚命要公民營企業買文旦幫忙消化。經濟部所屬國營事業油電糖水，加上公股事業台鹽、中鋼等，這次大約被分配要認購2萬箱文旦，約花600萬元。這讓中油員工抱怨：「中油今年都要大虧了，還被要求買一堆農產品，真是冤大頭。」

不過經濟部表示，目前還在調查各家國營事業認購文旦意願，還沒敲定最後認購數量。今年因為民間企業認購踴躍，為免大家搶在中秋節出貨擁塞，所以指示國營事業可以晚點買，中秋節後拿到貨也沒關係。一方面也是觀察民營採購狀況，如果餘額不多，讓國營事業可以少買一點。

據了解，中油、台電認購數量都在3000箱以上，約百萬元，台糖與台水也可能超過50萬元，另外公股事業中鋼、台鹽、唐榮等都有被交代要買。總數有2萬箱，需要國公營事業消化。

一位中油基層員工對此感嘆：「很無奈，買不完，石斑魚之後又文旦」。另位中油資深員工更抱怨，今年公司都要大虧了，還要一直花錢買農產品，真是冤大頭。台電方面表示，認購數量還在討論中，會看民營企業認購多寡後來決定，公司買來之後會分送給各弱勢團體、地方敦親睦鄰。

某國營事業員工指出，如果是像大陸封鎖我進口，這種困境國營事業偶而幫忙無所謂，但如果是常態化購買，還是建議農政主管單位從健全產品行銷面去解決。另外，今年要國營事業晚點買，可是拿到都中秋節過了，這樣怎麼拿去送地方合作社團、單位，這樣很奇怪。