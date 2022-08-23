今天是八二三金門戰役64周年紀念日，總統蔡英文並未前往金門，而是下午前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」，蔡英文強調，「侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價」，被PTT鄉民酸爆：「不是說823是國民黨打的嗎」、「中共飛彈飛過頭頂的時候倒是很乖」。

蔡英文表示，今天是八二三金門戰役64周年，「八二三精神」就是所有台灣人民，不分先來後到，不分族群，共同守衛國家的精神，這場戰役保衛住台灣，更向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。

蔡英文說，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。她強調：「我們要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力。侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。」

PTT鄉民開酸：「綠委：823是國共內戰，干台灣屁事」、「結果面對中共軍演，民進黨政府孬的跟什麼一樣，連屁都不敢放」、「所以今年敢登金門參加紀念嗎？」、「又再騙了」、「飛彈都從頭上經過了」、「所以為什麼當初要隱瞞有飛彈飛越本島」、「823是KMT打的a.塔綠班腦袋打結中」、「還好中共在上個月測試了民進黨的決心了」、「一直要跟kmt切，結果拿823？XD」、「你怎麼沒去前線，啊原來在選戰的前線」。

還有人虧，「中國台灣都不敢回嘴了，提到823？」、「講得好像你有打一樣」、「不要侮辱823的那些老兵」、「覺青呢？貴黨立委不知道有幾個當兵呢？」、「好了啦」、「這個人不配談823」、「沒錯，代價就是台灣人自費買石斑魚」、「最愛分化台灣的就是你們民進黨」、「做正事不會，最會選舉」、「高端開打一周年」、「不是說823是KMT打的嗎」、「中共飛彈飛過頭頂的時候倒是很乖」、「這次共機事件妳在哪」。