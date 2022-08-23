世界首富馬斯克（Elon Musk）為解決交通擁塞問題，他成立名為無聊公司（The Boring Company）的地下隧道公司，加快各大城市車流往來，而在2018年，這項計畫在構想階段不被看好，如今馬斯克在推特貼出這4年前的投票，向所有人證明他已經將不可能化為可能。

無聊公司在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）的地底，挖出龐大的地下網路，途中經過許多旅遊景點，目的就是為了解決洛杉磯的塞車問題，且整個計畫已經初步成形，首站已於6月30日開通啟用。

Tunnels — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2018

截至今年4月，無聊公司在C輪融資已經募得6.75億美元的資金。該公司去年10月在拉斯維加斯落成第一個大型地底隧道項目「Vegas Loop」，便利民眾可以直達目的地，不用中途停留站點，大幅縮短交通時間，此外，提供搭乘的車輛為特斯拉，並以人工控制通過隧道，計畫路線遍及拉斯維加斯所有的旅遊景點。

值得一提的是，這項計畫在2018年只是馬斯克1個想法，他在推特發起投票，詢問網友用地下隧道解決交通問題的看法。當時有超過2成的人認為是「不可能的白日夢」，近2成的人認為是「地面上的愚蠢洞」，另有高達6成的人認為兩者皆是。

4年後的今天，馬斯克分享2018年的投票，證明自己做到了，喊話在拉斯維加斯的網友前往試試，並透露自己的下一步，計畫擴展路線至機場和主要目的地。

不過Vegas Loop也並非想的這麼完美，除了造價成本驚人外，載客數量更與地鐵列車天差地別，由於拉斯維加斯證實沒有用到半分稅金，全部支出都來自無聊公司，公司也承認，成本確實過高，缺乏政府稅金，的確有不小的負擔。