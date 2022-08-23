藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，樂於展現自己的她還斜槓當起Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，薔薔近期飛到國外，為了融入當地甚至準備性感戰袍，火辣身材讓粉絲直呼：「太強了」。

薔薔日前飛到德國，她一下飛機就直攻當地有名的夜店「Kit Kat Club」，薔薔解釋當地人都會很擔心台灣人的打扮不符規定，如果沒有打扮出當地精神、不清楚夜店的狀況，或者當好玩來晃晃，就算排隊二、三個小時，服裝不合格還是會被門衛攔下來，「他們不會管你是誰，小甜甜或馬斯克都被照樣擋下」，她提到裡面只要能想到的任何事都在發生，任何行為和關係都是正常的，薔薔力推畢生一定要去體驗東柏林的魅力，那是經歷二戰後的自由精神所在價值。

薔薔說：「德國講究隱私和自由意識，不管你穿什麼做什麼，只要你給的出理由，就都是你的自由，不會有任何人投射奇怪的眼光或定義」，照片中薔薔穿著特製的乳膠衣站在街頭，神秘三角洲被遮擋外，身後大片蜜桃臀裸露在外，火辣造型讓網友大飽眼福。

薔薔在限時動態分享超辣正面照。（圖／薔薔facebook）

女星謝忻大讚：「超好看」，大膽造型讓網友湧入留言：「真的是辣翻了！不過在國外還是要注意安全喔」、「好辣帥爆」、「又辣又正」、「根本讓德國男趨之若鶩」、「這算為國爭光吧！」