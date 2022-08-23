躺著也中槍！台南2警凃明誠、曹瑞傑遭割喉身身亡，案發第一時間，1名陳姓男子因本身是通緝犯身分，遭警方鎖定，網友當起鍵盤俠，開始肉搜陳男相關資料，還一度灌爆陳男臉書，不料，案情直轉急下，警方鎖定其他嫌犯，排除陳男涉案可能，陳男的阿嬤也幫忙喊冤怨「(誰)要來村內洗門風！」。

台南市(22)日上午發生一起駭人殺警案，2員警涂明誠、曹瑞傑因處理民眾失竊車輛，慘遭凶嫌林信吾割喉身亡震驚社會，然而，警方還未確認林嫌之前，警方先是鎖定1名陳姓通緝犯，列為重大嫌疑人，消息在網路炸開後，網友不僅將陳男臉書肉搜出來，甚至曾與陳男有恩怨人士也在網路上爆料，陳男的照片也在網路上瘋狂轉發，然而，案情發展至(22)日晚間，經警方比對後，才發現犯嫌另有他人。

陳男遭警方誤認為殺警疑犯，他睡醒後聽阿嬤勸說前往投案，並喊「人不是我殺的」。（翻攝自臉書爆廢公社）

警方表示，會先鎖定陳男是因為地緣關係，以及陳男是竊盜通緝犯身分，另外，殉職警手上的警用小電腦，其最後一筆查詢資料是為陳男，因此才會將陳男列為重大嫌疑人，但警方也表示，不只鎖定1名嫌疑人，經逐步排除後，才確定是從外役監逃亡的凶嫌林信吾涉案。

陳男的阿嬤也在今(23)日表示，昨夜哭了一整晚，一直相信孫子不會殺人放火，更不可能會去殺警察，但是看到新聞一直報，她叫孫子趕快去投案，如今案件水落石出，陳男阿嬤表示相關單位冤枉她的孫子，昨晚睡一覺起來之後「手腳還在發抖」，也難過的抱怨「(誰)要來村內洗門風！」。

據了解，陳男因感冒在朋友家睡了一天，睡醒之後才發現自己變成殺警通緝犯，才趕緊請朋友載去投案，然而，陳男原本身上揹有3條罪，正考慮是否要去投案，但在阿嬤的規勸下，才選擇投案並向警方喊冤「人不是我殺的」。

另外有1名陳姓男子也遭媒體爆出是殺警疑犯，但是立刻被警方否認。（翻攝自臉書爆廢公社）

也有網友在臉書社團「爆廢公社」上傳1張陳男的哏圖，上面放著陳男照片，一旁還寫著「我今天早上感冒吃藥昏睡，剛剛晚上9點起床，發現我被全國通緝，臉書被灌爆，阿嬤叫我趕快投案，誰能比我慘」。

由於，陳男被警方排除涉案，有媒體報導另1名陳姓男子涉案，網友也製作1張他的哏圖，寫著「案發時，我在客戶家安裝馬桶，我發抖抱著馬桶，客戶發抖看著我，因為徐國勇說大膽用槍，我當時害怕極了」。

兩張哏圖都被網友笑翻「瞬間紅遍台灣」、「真的是躺著也中槍」、「一覺醒來，變成全民網紅」、「差點直接被死刑」、「瞬間大家都知道他有前科了」、「差點當冤大頭」、「跪求客戶心理陰影面積」、「其實大家都誤會了，是警察聲東擊西」、「總之，小陳故事多」。