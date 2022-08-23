私校退場條例已在5月通過，教育部於今(23)日正式公告〈高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法〉，揭示私校退場審議會召集人由教育部次長兼任，而技職司也說明，已由教育部長潘文忠勾選25名審議會委員，名單不會對外公開，同時也設有4席學生代表。

根據今日公告的〈高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法〉，將設置15到25席委員，其中包括機關代表、學校法人代表、教師代表、學生代表、專家學者、社會公正人士等，任期2年且為無給職，期滿可續聘。

技職司副司長柯今尉表示，潘文忠已勾選25名審議會委員，目前預計最快將在8月底召開首次退場審議會，但也有可能延至9月初。第一次審議會將會討論目前專案輔導學校，並將逐一由會議認定或免除，一次審議會若無法完成討論，則可能分做2至3次的評估。

至於會議討論出來的認定專輔名單學校，柯今尉也說，教育部會盡量在會議當天對外公布。