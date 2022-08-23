葛蕾參與大愛劇場《冬菊，沒問題！》演出。（大愛台提供）

林嘉俐參與大愛劇場《冬菊，沒問題！》演出。（大愛台提供）

林嘉俐與葛蕾參與大愛劇場《冬菊沒問題》演出，飾演姊姊的葛蕾劇中面對丈夫想捐贈大體，她卻萬般不捨，她說自己人生沒有吃什麼苦頭，看到劇本都不相信有這麼不幸福的家庭，已經皈依佛門的林嘉俐聽了立刻補充「不是命苦，是心苦」。

葛蕾戲中不捨丈夫生病期間受了各種苦，最後還要捐大體，真實人生中，葛蕾9年前也在同一年的前後不到半年，哥哥跟媽媽接連離世，有切身之痛讓她拍戲時特別有感覺。哥哥生病時她剛好在墾丁拍喜劇趕著殺青，平時手機都不會帶在身邊，改成手機隨身攜帶，就怕隨時傳來病危通知。哥哥的後事也不敢跟高齡90多歲的母親說，母親發現美國遠房的姊姊也回來，才自己猜到。

不到半年，葛蕾在大陸拍戲，母親洗澡跌倒，堅持不告訴葛蕾，請鄰居送去醫院，鄰居女兒才打電話到電視台，再接到製作人，然後聯絡上經紀人，百轉千迴之後才找到葛蕾，她返台後陪母親住院6天，出國前一起吃了飯，下飛機還通了電話，沒想到前後幾個鐘頭，就接到電話母親又住院，而且醫生說「活不了今天」，讓葛蕾當場腿軟，直說不是演戲才會腿軟。哥哥跟母親離開，她都來不及見到最後一面。

半年內失去兩個至親，葛蕾出現很多後遺症，臉上會冒出疱，在嘴邊的疱就會像豐脣做一半的感覺，幾個月就出現一次，隔了半年覺不對勁去看醫生，錯失治療良機，後來才知道神經系統受損無法修復，只能不再更惡化。

林嘉俐跟葛蕾一樣，兩個人的母親都是在同一年離開，當時林嘉俐在拍戲媽媽中風，剛好拍媽媽要往生的戲，林嘉俐狂哭但在心裡一直告訴自己不是自己的媽媽要走，還好同劇組的楊貴媚說媽只有一個，才趕快趕回家看媽媽。

林嘉俐也是前一刻還在跟媽媽笑談，下一秒就目睹媽媽氣切洞噴血，腦部缺氧，最後當了4年的植物人。林嘉俐也提到「病人自主權利法」要預立醫療決定書，或許媽媽就不會受4年的苦了。她花了2、3年的時間才走出喪母之痛，當時是當了醫院志工遇到一樣是氣切的男孩，在陪伴中得到療癒。葛蕾聽了之後，也想趕快去簽病人自主權。

葛蕾透露20多年前就簽下器官捐贈卡，沒有特別原因就是覺得是個正確的事，「都已經不在了還能幫助到別人，何不？」林嘉俐也簽了器官捐贈，捐大體的表也寫好，但最後一關要家人簽，還沒完成。捐大體跟病理解剖的條件不一樣，林嘉俐現場教學解釋，葛蕾聽了之後直讚她「好了不起哦」。

面對親人離開滿心牽掛，葛蕾媽媽有交代不火葬，也想回大陸葬，最後葛蕾透過擲茭才安心讓媽媽土葬留在台灣。在媽媽和哥哥走了之後，葛蕾也一起買了靈骨塔，而且「預售屋比較便宜」。林嘉俐媽媽是樹葬，也是透過擲茭才確定媽媽不要葬在人多的山坡地，而是葬在公園，雖然會被踩來踩去但很清幽。林嘉俐自己想選「零葬」，骨灰交由火葬場處理，「沒有任何地方可以緬懷」，塵歸塵土歸土。

葛蕾跟林嘉俐兩個人的相同經歷真不少，目前兩人都是單身，葛蕾說，「會發生就會發生，不會發生想也沒有用」。愛情不得意，葛蕾的事業倒是相當成功，在東區開的餐廳，網路評價相當高，而且還挺過疫情，「疫」數成長。葛蕾說經營的是「良心企業」，5年沒改過菜單、沒漲價。