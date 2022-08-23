中國軍事評論家宋忠平日前在接受日媒專訪時表示，中共解放軍進行大規模軍事演習時，發射的彈道導彈有數枚落入日本專屬經濟區（EEZ），這是中共刻意傳遞的訊息：如果日本干預台灣問題，則自衛隊和駐日美軍基地將會成為共軍打擊對象。

接受日本《共同社》專訪的前中共解放軍軍官、現任大陸軍事評論員宋忠平表示，這次軍演對中共最重要的意義就是震懾台獨、警告境外勢力，包括美國、日本在內的境外勢力，不要干涉中國內政。至於最大收穫，就是再次演練了針對台灣軍事鬥爭準備的作戰預案。

日本防衛省發布的中共演習11枚導彈試射路徑圖中，有5枚落入日本專屬經濟區，日本為此向中共提出抗議，認為侵犯了日本權益，同時危及區域內日本人民生命財產安全。（圖／日本防衛省）

如果這次演習與1996年台海危機美軍派遣航母通過台灣海峽相比，宋忠平表示，中共解放軍已經有很大的變化，在作戰實力、軍事能力、武器裝備性能上，都已今非昔比。當時美國2個航母戰鬥群耀武揚威來威懾解放軍，現在美國航母只能躲在遠海，而不敢在中國近海輕舉妄動。

宋忠平說，一旦美日敢軍事介入台灣問題，妄圖製造兩個中國，解放軍必然堅決反制。日本和美軍在亞太的軍事基地並不遠，不要指望挑起軍事爭端後，美國和日本本土還能保全本土安全。至於中共演習的導彈落入日本的專屬經濟區，他個人認為琉球群島地位未定，其主權不屬於日本，也就不存在什麼日本專屬經濟區。

他表示，共軍演習可以時間長，但真正的軍事行動未必需要這麼長的時間。越快效果越好，成本也越低。共軍在封鎖台灣時，如果日本要馳台灣本島，那麼將會遭解放軍以區域拒止方式阻截，

對於媒體提到這次演習發射的是東風-15導彈，而非有「航母殺手」之稱的東風-21D或東風-26導彈，宋忠平說，演習時夠用就行，點到即止，但一切都是箭在弦上。

在有關中共近期發布的《台灣問題白皮書》所說的「和平統一基本方針不變」上，宋忠平強調，解決台灣問題不能沒有時間表，擺在面前只有2條路：一是和平手段，一國兩制是最佳選擇；二是非和平手段，一勞永逸解決問題。這個問題不能永遠拖下去，兩岸統一是大勢所趨，民心所向，他堅信統一的時間不會太遠。

中共在解決台灣問題和解決尖閣諸島（釣魚島）上是否有關聯？宋忠平也表示，釣魚島是中國的固有領土，凡是涉及領土問題都是中國的核心利益。

他最後提到，美國一意孤行挑釁中國台灣問題，中美雙方在台灣問題上擦槍走火的風險與爆發衝突的可能性是存在的。日本本土沒有戰略縱深，奉勸日本不要配合美國印太戰略來共同遏制中國。

《共同社》指出，宋忠平生於1971年，曾任中國人民解放軍第二炮兵工程學院（現火箭軍工程大學）教官，是導彈方面的專家，目前擔任《央視》軍事評論員。