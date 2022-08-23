台股受美股猛烈回檔牽累，加權指數「萬五」大關、台積電500元整數關卡再度面臨挑戰，所幸，外資看台股年底前高點介於15,500～16,000點，基本面看法中性偏多，助陣台股挺過防守壓力。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧最新指出，考慮到消費性電子終端需求疲弱，以及大陸四川限電問題使供應鏈面臨更嚴峻挑戰等因素，可能導致台股企業明年獲利預估還有下修空間，評價面也會變得不那麼便宜。

不過，只要撐過這段時間，陳鈞寧看好，接近年底時因已經對iPhone 14實際需求狀況有更清晰了解，且很可能來到升息循環的尾聲，加上市場所擔心的庫存調整循環也可望告一段落，不失為良好的重新布局機會。里昂證券目前對台股持中性觀點，指數高點預期16,000點，距目前位階上有將近千點上檔空間。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾則認為，至美國聯準會（Fed）9月貨幣政策能見度更高，以及下半年庫存調整進度更明朗之前，台股短期可能處在區間震盪。瑞銀對台股高點預期15,780點，亦不看壞台股後市。