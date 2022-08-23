美股自6月中開始回升，加上通膨有降溫跡象而可望減少央行升息壓力後，已吸引投資人把資金重新投入美國股票基金，扭轉6月和7月間資金大規模流出局面。

路孚特理柏資料顯示迄17日止二周，資金淨流入美股共同基金和ETF達117億美元，跟投資人在6月和7月間從美股基金大舉撤出441億美元，為去年1月來首次出現連續二個月流出的氛圍不同。

資金投入美股基金，帶動全球整體股票基金迄17日止一周淨流入32.2億美元。雖然當中歐洲與亞洲各流出35.3億美元和2.3億美元，但美國流入達68.5億美元，讓全球整體淨流入金額較前一周增加19％，為連二周淨流入。

資金重回美股基金，跟美股急速回升有關。標準普爾500指數6月16日創一年半新低後開始回升，迄今累漲13％。

投顧Horan Capital Advisors投資組合經理坦普頓（David Templeton）認為美股6月低點就是今年最低點，趁低吸納買盤進場讓美股回升，讓投資人開始看好股市。他認為以企業等基本面來看，部份持空頭看法的人對經濟過度悲觀。

儘管如此，標普500在19日和22日合計下跌3.4％，因為投資人仍擔心高通膨和聯準會要持續升息等問題，加上美國經濟有持續放緩跡象，讓人懷疑企業獲利能否如華爾街預期那樣成長。

投資人本周將關注美國上周初領失業救濟金人數和消費者信心等數據，以評估經濟是否能持續成長，並對聯準會主席鮑爾25日在全球央行年會上的演說，和包括輝達等企業財報謹慎以對。

美國散戶協會（AAII）最新調查發現，33％散戶預期美股未來六個月上漲，遠高於6月最低的18％，但看多的比率仍低於長期平均值的38％。美國銀行8月調查也顯示基金經理在股票配置上的比率低於長期均值。