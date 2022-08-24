明德外役監如世外桃源？一週菜單曝光 他看傻猛轟：三餐比外面還好

台南殺警案兇嫌林信吾殺死2警震驚社會，更被查出一周前才從明德外役監逃獄，然而矯正署出面說明僅稱是「逾期未歸」，並非自外役監脫逃，引發批評。新北市中和區市議員參選人李正皓23日曝光了明德外役監的樣貌，及受刑人的一周菜單，更點出外役監最離譜的地方在於「他們三餐吃的比外面還要好」，引發討論。

李正皓23日在網路節目《關鍵時刻》拿出法務部矯正署明德外役監的畫面，直言「這叫度假村，不叫外役監，真的小橋流水人家」。他強調台灣有4個外役監，每一個的格局都差不多，外役監的建築是閩南式三合院建築，除了三合院建築之外，裡面還有小橋流水的造景、籃球場、高爾夫球場、遊樂園、泡茶區。李正皓直言，外役監最離譜的地方在「他們三餐吃的比外面還要好」。

明德外役監收容人的一週菜單。（法務部矯正署明德外役監獄網站）

李正皓舉例，「禮拜一晚餐有螞蟻上樹、禮拜二晚上有辣炒雞丁、禮拜四晚上有咖哩雞肉拌飯、禮拜五晚上還有韓式泡菜拌飯，每天還三菜一湯，這個伙食真的很好」，很多受刑人把外役監稱為「養生村」，李正皓說，「讓去坐牢犯錯的人吃這些東西，這個菜單還隨季節變換」。甚至受刑人的家人來懇親，受刑人就不睡大通鋪，就可以到懇親房內「單獨一室」，為了不要妨礙犯人傳宗接代的權利。

「外役監不談不知道，原來裡面真的是非常有錢。」李正皓更指出，外役監的受刑人可以在國定假日回家，這次林信吾就趁回家的時候逃獄，很誇張，「他是強盜跟竊盜等案，是重罪，被判有期徒刑7年10個月，怎麼會進台南外役監？」

李正皓也提及，現在大家都在檢討，現在外役監裡面是不是有一些「不該到外役監的受刑人」？再來外役監的福利是不是太好？最後，如果有這種「逾假未歸」的情況之下，不可以再這樣說，這就叫「逃獄」，要通報警政系統。