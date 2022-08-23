資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺勇敢對抗直腸癌多年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲，讓許多人感到不捨，也同時對直腸癌、大腸癌有更多關注。胃腸肝膽科醫生錢政弘表示，曾有患者就醫時，自述頻繁脹氣，且肚皮不斷發出「咕嚕咕嚕」的聲音，因為沒有血便，起初還以為是腸躁症，沒想到後來醫生檢查才發現，患者已是大腸癌末期。

錢政弘在節目《健康2.0》分享真實案例，曾有名51歲的男性患者就醫時表示，自己時常脹氣，且晚上睡覺肚子還會頻頻發出「咕嚕咕嚕」的聲響，一開始患者對此不以為意，但後來察覺自己的排便次數從每日「2至3次」，暴增為「7至8次」，且觀察糞便大多是稀軟散狀，患者嘗試吃益生菌也毫無改善。

後來錢政弘為患者安排大腸鏡檢查，果然在降結腸的位置發現約5公分大的腫瘤，錢政弘忍不住直說：「其實蠻大的，腫瘤讓腸子已經都長滿一圈了」，腸道的管徑更因此減少了將近2分之1，雖然能讓糞便通過，但無法成型。錢政弘表示，該名患者沒有出現大腸癌典型徵狀「血便」，才導致患者沒有警覺，發現時已經是大腸癌第4期。

醫生錢政弘表示，幫患者照完大腸鏡後發現，腸子內的腫瘤已長了一圈，腸道的管徑只剩下約一半。（圖／擷取自節目《健康2.0》）

錢政弘指出，大腸腫瘤長在不同位置，也會讓症狀有所不同，若腫瘤出現在「右側升結腸」，會出現貧血、疲勞、呼吸喘、心悸，糞便可能呈現紅褐色；腫瘤長在「左側降結腸或乙狀腸」，飯後易肚子絞痛，且排便習慣也會改變，腫瘤出血時，糞便是呈現鮮紅色；而若是「直腸大腸癌」，則可能腸阻塞、便祕、腹瀉，解出鮮血或混有鮮血糞便。

不過，錢政弘強調，若察覺排便習慣改變，就要提高警覺就醫，因為大腸癌的症狀通常是綜合判斷，腫瘤位置不同，反應在身體上的狀況也會有所差別。