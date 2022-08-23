數字會說話！台南發生外役監逃犯殺2警奪槍兇案，震驚社會讓各界再度重視司法弊病。立法院長游錫堃喊出「我反對執行死刑，但這一定要判死」，被臉書粉專「政客爽」質疑，現在牢裡有的殺警罪犯為什麼不先執行死刑？並舉「馬政府執行死刑31件，蔡政府執行死刑僅2件」，打臉民進黨政府只會為了選票打嘴砲。

政客爽今(23日)在臉書發文酸：「蔡政府幾乎是沒有死刑的存在，你游錫堃突然打嘴砲說：『我反對執行死刑，但這一定要判死』，真是讓人傻眼。目前監獄裡還有38位死刑犯尚未執行，其中『蕭新財殺警案』定讞17年仍未執行，『王信福教唆殺兩警案』案發至今32年仍未執行。所以蔡政府明顯就是為了選票在打嘴砲，現在牢裡有的殺警罪犯為什麼不先執行死刑？」

他並舉出馬英九、蔡英文兩位總統任期內「馬政府執行死刑31件，蔡政府執行死刑僅2件」，此外，在蔡英文當總統任內「目前有38人關押尚未執行，兩起殺警案超過15年尚未執行」，以此與圖中游錫堃所喊的「殺警嫌犯一定要判死！」相對照，不禁有種無視現實的強烈反差感。

網友也酸：「與其說，不如做（執行）」、「聽聽就好，不用當真」、「不為什麼只為選舉，眼中除了選舉考量，其他什麼都不想做也不想想，一群廢人，讓國家不斷退步」、「要殺到自己人才會有死刑，沒殺到自己人就不會有死刑，這什麼症腐」、「只能用選票讓他們的選情死刑了」、「判死不執行，等於沒判」、「動態的標準，什麼是法律？」、「沒錯！一切都是為了選票」、「菜政府的死刑是拿來換民調的」、「意思就是判死刑，但不執行」。