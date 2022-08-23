媒體上報導許多驚人詐財、騙錢事件，實際上相似的財務弱勢族群都在你我身邊。滙豐台灣銀行攜手勵馨基金會在北、中、南、東等地區推廣財務知能講座，以淺顯易懂的方式，帶領婦女及社區民眾建立正確的理債與理財知能，先掌握基本財務知識。

主辦單位表示，幾場活動下來，有50人左右在參與講座後，申請個別諮詢的服務，與會民眾希望對債務整合、償還與協商有更正確的概念，並透過理財改善負債困境。

接受過輔導的某女性與會者表示，「過去我都認為負債就是放著讓它慢慢處理，但是透過這次的講座，才知道原來有許多的方式或管道可以幫助我更有效的處理債務，還能減輕負擔，真的非常感謝滙豐及勵馨的幫忙。」，主辦單位表示，經過專業人士諮詢，婦女愈懂得追求財務知能及風險因應能力，力求逐漸脫離經濟弱勢的處境。

勵馨多年來持續提供弱勢受暴婦女就業服務，協助婦女順利就業、創業或接受職業訓練的就業率約達70％，且發現，約80％的婦女在接受服務後，有機會脫離暴力或降低暴力頻率。滙豐集團自2019年起支持勵馨婦女就業計畫，包含婦女就業培力、就業促進與支持團體、職涯發展團體等。