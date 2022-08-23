台南昨（22）日發生殺警案，2名員警凃明誠、曹瑞傑遭46歲林信吾攻擊不治身亡，法醫發現，凃明誠身中17刀、曹瑞傑則是身中38刀。有網友好奇詢問，一般人遇上同樣場面，一對一徒手對決對方有刀的情況下如何保命？許多人則分析，其實就是一個字「跑」！

原PO在PTT以「認真問 一對一 對方有刀 你空手 怎解？」發文表示，雖然一般人碰到這種情況的機率很低，但萬一不幸碰到，對方手上持刀刺過來，自己空手、身上沒有任何武器或阻擋的器具，而且距離太近來不及逃跑的情況下，應該冒險學電影空手奪白刃？還是看準對方刺過來的方向，來個精準閃避後反擊？或是先用手護衛頭部等要害，挨個幾刀後找機會反擊？

對此，許多人紛紛回應，「跑」、「跑給他追啊」、「跑，只能跑」、「就是逃，有空間才有勝算」、「空手一定跑的呀，他亂揮刀一定刺中，先拉開空間找可用物品」、「挨幾刀後反擊XD，刀幾乎捅哪裡都會死人」、「練過武術的都會叫你跑」、「跑啊，空手想硬拚只會受傷更嚴重」。

事實上，知名歐洲戰術服裝品牌UF PRO曾在YouTube分享4個從刀下生還的小訣竅。第一招就是跑得越遠越好，盡可能離開當時的狀況；第二招則是舉起雙手、移動腳步，特別是要護住頸部、避開攻擊路線，這樣在迴避攻擊的同時也能建立第一道防線，為其他防禦措施提供空間。

第三招是接近、控制攻擊者，這招能夠減少對方的揮刀空間，並可以趁機控制對方持刀的那支手，還有可能轉移攻擊者的注意力，為逃跑、制服攻擊者創造機會；第四招則是利用周遭環境，有時候環境可能會妨礙逃跑，但也可能成為優勢，被攻擊時可以把環境當成控制攻擊者的平台，藉此讓對方解除武裝。