台中市議員林祈烽23日在台中市議會地政交通業務質詢時指出，除強制險外，Youbike會員免費加保傷害險，但舊會員需自行上網更改資料後才能納保，目前台中市投保率僅5成，每月百萬人次的騎乘率來說，有50萬人次以上未保傷害險。交通局長葉昭甫表示，會再和微笑單車公司及保險業者討論，也會加強宣導。

台中市YouBike2.0啟用累計總站數1166站，2014年至今累積已達5865萬8718人次，Youbike新會員註冊時，必填欄位新增身分證字號及出生年月日等實名資料，第1張票卡即自動加入公共自行車傷害險，騎乘者無需付擔保費，第2到5張票卡或既有舊會員仍須自行填寫資料登錄才享有傷害險。

林祈烽說，有民眾陳情租借Youbike騎乘時發生意外，但騎士本身用來租借車輛的卡片因沒有上官網再登錄，沒有傷害險可以申請保險理賠，只能自負醫藥費，要求交通局長葉昭甫要再想辦法將所有租借騎乘的民眾全部納保，讓騎乘者都享有傷害險的保障。

林祈烽建議，台中市的Youbike登錄會員目前約有5成未重新完成登錄加保作業，傷害保險雖屬個人權益，但youbike是公共交通工具的一環，應該給騎乘者多一份的安心和保障，交通局應該可以做逆向思考，在網站上公告一律將所有已加入會員的騎乘者都強制納入傷害保險，如有不同意的人，再請這些人向交通局或Youbike公司反映，由交通局或Youbike公司進行個別審核或排除。

交通局指出，Youbike傷害險投保率是用騎乘次數計算，台中市7月的騎乘數是120萬次，其中未投保傷害險的有60萬人次，目前仍是六都前段班。交通局長葉昭甫說，未來交通局會再和微笑單車公司及保險業者討論，透過不同的納保系統或活動宣傳時，讓租借自行車的民眾可以知道，只要一個小動作就能為自己的保險再加分。