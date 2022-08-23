38歲女星許瑋甯去年12月閃婚男神邱澤後，彼此在公開活動被問到有關另一半的問題，各種甜蜜回答經常閃瞎眾人，也讓粉絲都很替他們高興；許瑋甯今（23日）下午在IG上傳在家休息的樣子，上身穿著白色U領小可愛，看著鏡頭就像是在拍廣告，讓網友羨慕得直呼「邱澤好幸福」。

許瑋甯和邱澤結婚後，他們鮮少曝光兩人合照，卻不吝嗇透露彼此互動或是看法，像是邱澤自曝婚姻生活很幸福，被問到許瑋甯有沒有缺點，他先說不敢再強調「她沒有缺點」，簡單幾個字閃瞎眾人；兩人從結婚後，也令外界好奇何時能聽到懷孕喜訊。

許瑋甯在家隨便穿都美到讓網友看呆。(圖/ 摘自許瑋甯IG)

不過，平時行程幾乎滿檔的許瑋甯，今日在IG發文及限時動態上傳近況，愜意地向粉絲們打招呼，「Good afternoon」；照片中許瑋甯紮起俐落馬尾，身上穿著簡約休閒的白色U領小可愛，從背景推敲她應該是在家中，看著鏡頭隨意擺姿勢，就像是在拍廣告一樣，電力十足的眼神非常撩人。

一直以來許瑋甯擁有深邃五官和白皙肌膚，加上完美比例的曼妙身材，成為許多人心目中的女神，許多網友紛紛留言讚賞，「好美」、「是仙女本人啊」、「邱澤好幸福喔」、「不可能這麼美吧」、「美到爆炸，仙女下凡」、「羨慕老公」、「女神的翅膀藏哪去了」。