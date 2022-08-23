55歲香港女星陳法蓉是選美出身，曾獲得1989年香港小姐冠軍及國際華裔小姐競選亞軍，而她不只有美貌，還有豐滿好身材，是許多男性的夢中情人。近日，她拍了一支跳舞的影片，卻被網友酸身材難抵抗地心引力，但陳法蓉沒特別搭理，再PO一支穿低胸禮服唱歌的影片，狀態超好。

陳法蓉13日在抖音上傳一部12秒的熱舞片，畫面中，她穿著長袖休閒外套和牛仔褲，不停地上下晃動、狂扭屁股，精神抖擻、活力十足，看不出年過半百，被許多網友稱讚：「從情竇初開就開始喜歡你，到現在還喜歡你，我太難了」、「最漂亮的短髮女星」、「這是我從小的女神」、「看了《巨人》就想著以後娶老婆就娶這樣子的」。

未料竟有網友把重點放在陳法蓉的上圍，還嘲諷：「都下榻了」，如此不禮貌的留言，引起眾多網友圍剿：「榻了也不是你能得到的」、「這年紀榻了也很正常啊」、「這說明沒有添加任何的填充劑」。

網友批評陳法蓉的身材不敵地心引力。（圖／抖音＠陳法蓉）

不過，陳法蓉沒有加入這場口水戰，22日再PO一支影片，透露從住了2年的廣州搬到上海，應景地唱一曲經典歌《夜上海》，並搭配復古半屏山頭、貴重珠寶和寶藍色禮服，彷彿化身20世紀早期的上海女伶，渾身散發貴氣；值得一提的是，陳法蓉的禮服正面有深V的設計，小露事業線，55歲的身材超好。