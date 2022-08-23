先前有媒體報導，斯洛伐克準備接收德國的豹2A4主戰坦克(Leopard 2A4)，因此有多餘的T-72坦克能夠贈與烏克蘭。然而斯洛伐克國防部剛剛否認此事，表示T-72對國防仍然重要，無法出讓。

斯洛伐克國防部長雅羅斯拉夫•納德(Jaroslav Nad)受訪時明確表示：「不考慮向烏克蘭出讓T-72 坦克。因為斯洛伐克仍然需要它。」不過，納德提出替代方案，可以向烏克蘭運送30多輛BVP-1步兵戰車。

豹2A4的砲塔外型方方正正，這是早期型豹2坦克的特徵。(圖/Youtube)

BVP-1是冷戰時期，由捷克所生產的蘇式步兵戰車，蘇聯原版本就是BMP-1，捷克造的則稱為BVP-1，兩者幾乎相同，主武器是1門73公釐低膛壓滑膛砲，車組員為3人，另可搭載8名步兵，被視為性能最全面的步兵戰車。

斯洛伐克將從德國獲得15輛豹2坦克；必要的彈藥、備件和綜合訓練。國防部長納德表示，目前正在準備階段，在今年年底，至少可以收到一輛。

豹2A4是豹2家族中較早期的版本，需要一定程度的翻新才能符合目前戰場環境。