歐元兌美元近兩個交易日又快速跌破平價，22日一度出現20年新低的0.99，也讓多空買盤瞬間急凍，歐洲開盤時間23日靠近中午甫見多方出手，匯價回到0.9967。

外匯商FXTM富拓分析，在快速跌破1.0097的關鍵前低點後，歐元兌美元已跌破一浪高於一浪的反彈走勢，並再次延續下跌勢頭。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，相較於美國CPI出現回落跡象，歐元問題出在歐洲通膨尚未見頂，最令人擔憂；而且歐洲央行陷入兩難，升息幅度若不夠，不足以克服高通膨；若持續升息，歐洲經濟可能滑向技術性衰退。

歐洲市場現在的情況，是商品和服務價格不斷上漲，消費者購買力持續下降，民眾不得不為同樣的商品和服務支付更多的錢，「這意味著民眾變得『更窮』」， 楊傲正說，這個現象十分不利於後續的經濟復甦動能，尤其通膨不斷創新高，迫使歐洲央行繼續收緊貨幣政策，提高資金成本以抑制消費，「停滯性通膨」壓力加劇將帶來嚴峻的挑戰。

從歐元目前的走勢來看，楊傲正指出，市場已經開始擔心通膨和升息雙重夾擊下，歐洲經濟將面臨巨大困難。渣打銀行也分析，歐洲市場的黑天鵝事件頻傳，俄羅斯北溪1號管線計劃將關閉，導致天然氣價格大幅上漲，對歐元區經濟成長前景蒙上陰影。

渣打銀行財富管理指出，歐元的看跌趨勢仍不變，現在與美元平價的匯價已不是支撐點，若持續跌破0.995則可能下探更下方支撐位0.9850，接著是0.96。