台南殺警案震驚全國，兇嫌林信吾更被查出一周前才從明德外役監逃獄，矯正署長黃俊棠卻稱是「逾期未歸」，並非脫逃，引發外界砲轟玩文字遊戲。對此「人渣文本」大學教授周偉航也拿國軍比喻，大酸「法務部這樣玩，是要大家怎麼帶阿兵哥」。

周偉航在臉書PO文，他拿國軍比喻，表示國軍收假只要有人沒回來又失聯，整個連都會起飛，幹部的任務就是必須馬上要把人給生出來，「但現在法務部這樣玩，大家要怎麼帶阿兵哥」。

不少網友也附和：「螺絲不知道鬆多久了」、「外島逾假不歸就雷霆演習，全島搜索了」、「新訓結訓有人逾假未歸，本來全連可以爽爽過個幾天爽日子，結果天天都在開檢討會」、「以前下陰間時，連上有個同梯收假晚半小時回來差點整個營區起飛」、「不是逃獄，是類逃獄」、「以後沒回營的也不能說他們是逃兵了」，有人則反駁，表示根據經驗，國軍也是都會先找人，沒辦法才會爆，但被周偉航酸「法務部是有在找人？」

矯正署長黃俊棠下午出面說明時，表示林信吾是返家探親「逾期未歸」，並非從明德外役監出走，因此並非脫逃，但有通報警方，此話一出立刻慘遭砲轟，外界大罵根本是在玩文字遊戲，更有人翻出法務部2014年新聞稿明確指出，外役監放假沒回監，就是「脫逃」。