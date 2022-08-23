《我的牙想你》周予天（左）與張豐豪搭檔CP，默契培養之旅互動自然。（結果娛樂提供）

《我的牙想你》第二波卡司曝光，黃瀞怡（小薰）（右）加入演出，飾演吳岳擎（左）的姊姊。（結果娛樂提供）

結果娛樂出品、有意思國際傳媒製作的第三號耽美作品《我的牙想你》，由監製蔡妃喬、製作人潘心慧、金鐘導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作，高顏值卡司集結吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪領銜主演，第二波卡司公開，黃瀞怡（小薰）、金在勳、許孟哲、鄭湋曄、虹茜、鄭心慈聯合演出。23日官方釋出最新花絮，紀錄演員在開拍前一起到宜蘭民宿進行兩天一夜的默契培養之旅。

《我的牙想你》劇組特別安排吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪、金在勳、許孟哲及鄭湋曄，開拍前齊聚宜蘭民宿，展開兩天一夜的默契培養之旅。導演姜瑞智也到場指導，並讓演員交換角色相互演出，去感受台詞以外的肢體默契跟情緒表達。旅程一開始，7個男生自我介紹角色，最大亮點是許孟哲加入演出，他將飾演牙醫病人，身為戲劇前輩的他，與弟弟們打成一片，表演訓練更不馬虎；新銳演員金在勳與鄭湋曄，則分別演出牙醫系學長與牙醫助理。

吳岳擎表示，這是很特別的一次初體驗，透過這個小旅行，大家白天一起做表演訓練、晚上烤肉吃飯，拉近彼此的距離，「除了在表演上熟悉對手，也在生活上認識對手是怎樣的一個人。在BL的世界裡，是非常需要信任感的，所以無論是CP對象或其他演員，有一定默契，對戲更自然。」余晉也直呼相當難忘，「行前大家都還不熟，印象深刻的是，做仰臥起坐要一邊用力，又同時要完成指令動作，靠近彼此的臉、不能笑場，兩天一夜下來，大家的默契度已經迅速累積。」

周予天認為這趟默契培養之旅是非常好的安排，「透過遊戲建立默契，讓我感覺到每一對CP的交流都很真誠、很自然，我們在第一個晚上就把心房打開，更有CP感。」張豐豪說：「這兩天一夜最大的收穫就是『安全感』，有慢慢地循序漸進。」新人鄭湋曄與許孟哲配對演出，他興奮表示：「看大家演戲覺得好強喔，劇組跟前輩們都很友善，這次學習到很多。」

花絮中可以看到演員輪番抽籤進行親密接觸，無論是矇眼找CP、近距離咬東西，現場氣氛玩得相當融洽，其中吳岳擎與余晉抽到咬魷魚絲、周予天與張豐豪抽到咬棉花糖、許孟哲與鄭湋曄抽到咬巧克力棒，金在勳則抽到要與余晉共咬番茄時，當場大呼「要怎麼咬」。張豐豪笑稱：「我玩遊戲就是秉持著『不能輸』的精神，所以一聽到要比賽就很興奮，但是咬到超近的時候，發現真的會臉紅心跳害羞欸，甚至還碰到予天的嘴唇，所以印象很深刻。」

《我的牙想你》獲選2022年「府中15」彩虹光譜主題影展之特別放映，上周五（8／19）搶先釋出首波特別預告，戲迷爭相留言，「預告實在太香了」、「這顏值我可以」、「很特別的題材」，還有日本、泰國等地的粉絲也紛紛留言期待正式播出。除了七位高顏值男生，今日同步曝光黃瀞怡（小薰）、虹茜、鄭心慈的精彩劇照，黃瀞怡（小薰）在劇中飾演吳岳擎姐姐，對弟弟的照顧與愛護溢於言表；虹茜與鄭心慈則演出牙醫診所護士，俏護士造型也讓粉絲們耳目一新。