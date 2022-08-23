柬埔寨詐騙案爆發後，藍綠立委接連救援多位國人返台。國民黨立委鄭正鈐分析，我國立委大動作前往柬埔寨救援，加上媒體推波助瀾，柬埔寨政府對當地詐騙執法態度轉趨積極，展開大力掃蕩，此時正是我國政府積極營救國人關鍵期。

鄭正鈐表示，柬埔寨過去因允許網路博弈，之後才逐漸轉變為電話、網路詐騙，再演變成現在的跨國人口販運問題，過去周邊遭牽連的東南亞國家認為，遭詐騙者多事出有因，並不全然無辜，這些政府未積極介入，才讓問題延燒至今。

鄭正鈐說，這次台灣3名立委過去救援遭詐騙國人返台後，不僅國內媒體大肆報導，連馬來西亞也吵得很熱，柬埔寨開始一改過去放任做法，開始掃蕩類似灰色產業，連帶也讓詐騙園區開始清倉。

鄭正鈐建議，在柬埔寨政府開始掃蕩灰色產業後，民進黨政府也將更容易介入救援遭詐騙國人回國，現在應有更積極、彈性作為，與民間或非政府組織（NGO）合作，努力透過不同管道營救遭詐騙國人返台。

不過鄭正鈐也透露，周日成功援救鄭姓青年返台，但一度因入境人次總額限制，讓鄭姓民眾無法取得機票、回不了國，經溝通民航局同意開放機位救援，以及華航在柬埔寨當地協助上機前臨時安置，才終於讓鄭姓青年順利返國。

鄭正鈐也提到，過往跨國詐騙國人話術是月入8至10萬元，屬非常高薪，有國人遭詐騙還可理解，但現在詐騙話術僅說月入4至5萬元就對台灣青年有吸引力，台灣政府應該檢討。