女星何妤玟早年以學生歌手出道，知性形象和清純外貌受許多歌迷追捧，當時她考上國立政治大學的阿拉伯語文學系，學霸形象讓觀眾留下好印象，之後她轉戰主持圈和羅志祥、歐漢聲、賈靜雯、大炳共同主持節目《少年兵團旗開得勝》大獲成功，近日何妤玟請來知名經紀人孫德榮上個人youtube頻道，談起過去羅志祥和孫協志不合內幕。

孫德榮作客何妤玟的youtube頻道，提到那時候孫協志是後來才加入節目，相對不紅，羅志祥比較紅，「所以我跟孫協志怎麼講？我說你在節目裡面，你盡量給他（羅志祥）欺負，觀眾一定會喜歡你，因為你被欺負，觀眾是同情弱者的。」

何妤玟接著提起兩人的「假電話」事件，孫德榮過去提到羅志祥曾給孫協志假的手機號碼，當時兩人一同主持節目《旗開得勝》，結果羅志祥似乎給了孫協志假的電話號碼，鬧得雙方不歡而散，之後孫協志出席活動時被媒體問到是否願意和羅志祥碰面，孫協志幽默回應：「碰面就碰面有什麼關係？不過，我還是會問他當初為什麼給我假的電話號碼。」對此羅志祥解釋：「我已經解釋過，給協志的是0933開頭的號碼，這號碼至今我仍使用，裡頭的語音留言還是我的聲音，只不過這號碼常關機，如需要我可以提供帳單給大家看，這號碼真的還在使用。」

面對何妤玟的提問，孫德榮簡單一句帶過：「假電話，那他們的事囉」，當時和他們是同事的何妤玟說問假電話事件時在場，被孫德榮反問：「那妳覺得呢？」何妤玟猶豫一下表示她也沒有羅志祥電話，所以不清楚內情。