英國牛津大學科學家在進行關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）療法的重要試驗後，已將研究焦點轉向猴痘（monkeypox）治療方式。

路透社報導，牛津大學研究團隊先前曾在「康復試驗」（RECOVERY trial）中專注於4種COVID-19有效療法，該團隊今天宣布將開始進行稱為「鉑金試驗」（PLATINUM trial）的新試驗，以確認美國製藥公司SIGA Technologies的Tecovirimat抗病毒藥物能否有效治療猴痘。

「鉑金試驗」獲得英國政府資助的370萬英鎊（約新台幣1.3億元），旨在招募至少500名受試者。受試者將參加為期14天的療程，每天2次服用Tecovirimat或安慰劑。

雖然目前已有針對天花（smallpox）研發的疫苗，有助降低猴痘感染風險，但目前仍欠加快猴痘病患康復速度的有效療法。

自5月初迄今，全球已有80多個非疫區國家通報逾4萬起猴痘確診病例，其中包括少數死亡病例。目前全球超過35%病例都集中在美國，英國也有3000餘人確診這種疾病。

SIGA Technologies的猴痘藥物Tecovirimat商品名為TPOXX，已獲歐盟和英國核准用於治療正痘病毒屬（orthopoxvirus）引起的疾病，包括天花、猴痘和牛痘，但由於藥物試驗數據有限，目前在英國一般僅供重症患者使用。

在美國和加拿大，這款新藥僅獲准用以治療天花。

本月稍早，美國官員也透露他們正計畫在國內進行隨機對照臨床試驗，以判定Tecovirimat是否可獲美國批准用於治療猴痘。

SIGA Technologies銷售的Tecovirimat藥物有口服式和靜脈注射劑型，今年已收到價值6000萬美元的口服藥訂單。

目前唯一獲得核准的猴痘疫苗是丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic A/S）製造的天花疫苗Jynneos。因這款疫苗供不應求，各國正設法擴大現有供應量。

世界衛生組織（WHO）已於7月宣布猴痘是「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），即世衛最高等級警報。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110823