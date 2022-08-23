由於押注聯準會（Fed）將持續強勢升息以對抗通膨，美元對一籃子貨幣的美元指數勢不可擋，23日再度升抵109.27，刷新2002年最高紀錄，分析師預期本周結束該指數可能衝上110。不過歐元兌美元在失守平價水準後依舊跌勢不止，並且還摔落到20年新低。

美元指數近來一路破關斬將，繼上周成功攻克107、108兩大關卡後，23日又衝破109至109.27，改寫2002年最高紀錄，110大關已是咫尺之距。

同時間歐元卻是持續探底，盤中滑落到0.9903美元的20年新低價位。英鎊也一度貶至1.1743美元，為2020年3月所見。

ING外匯分析師帕索爾（Francesco Pesole）解釋，美元兌一籃子貨幣與歐元雙雙攀升到20年高點，主要是預期Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在本周傑克森霍爾央行年會上，將表明繼續升息以遏止通膨的強硬態度，加上市場避險資金流入，都給予美元強力支撐。

由於本周來美元需求強勁不減，ING預測在美國與歐洲的總體經濟不太可能改變，將推升美元指數在本周結束有機會升抵110，即使如此，該投行認為110絕非是該指數的頂部。

美元後市看漲，然而歐元前景卻是悲觀居多。由於德法等歐洲兩大經濟體趨於疲弱，加上史無前例的通膨壓力，以及天然氣價格飆漲不停，都令歐元承受相當極大的拋售賣壓。

花旗銀行分析師柯斯塔（Luis Costa）指稱，就歐洲與美國的經濟前景來看，歐元跌勢恐怕才剛開始而已。加上中國經濟成長放緩，其對歐洲造成的明顯衝擊更讓歐洲經濟情勢雪上加霜。

鋒裕匯理集團分析師迪芬德（Monica Defend）認為，美國與歐洲經濟目前正身處在不同軌道。她說近來多項數據都指向歐洲經濟前景已經出現惡化，這也使得歐元兌美元恐將還會進一步貶值到0.96價位。