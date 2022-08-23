eBay今舉辦「eBay球員卡市場商機分享」，公布eBay平台球員卡銷售爆發，商品連續6年成長，跨年度GMV(網站成交金額)成長達267％；其中，整體球員卡在跨運動類別、跨地區均明顯成長，顯示球員卡跨境交易市場蓬勃發展。

台灣球員卡賣家及收藏家亦看準機會，透過eBay平台提供的數據洞察、擴大曝光與交易保障等獨家服務，掌握國際球員卡市場脈動，與海外收藏家進行交流、投資及銷售，將興趣變成一門好生意。

近年NBA、MLB等全球性職業運動持續風行，各職業聯盟行銷高人氣球星，連帶創造相關產品與球員卡市場成長，因其兼具收藏與投資等多種特性，讓球員卡交易成為國際新興的投資選擇，帶動全球市場的收藏熱潮。今年8月，已故MLB職棒球星霍纳斯•瓦格纳（Honus Wagner）球員卡，更以725萬美元創下最高價格交易紀錄，顯見市場持續升溫。

據調研機構Verified Market Research 2021年8月報告指出，全球球員卡市場2020-2027年複合增長率可達23％，2027年市值更將達987.5億美元；eBay平台數據顯示，美國市場平均每秒就完成兩張球員卡交易，eBay亦公布球員卡品類熱搜球星與關鍵字。

eBay國際市場發展部事業開發經理張瑞方表示，看好球員卡交易市場持續升溫，近年陸續與卡牌拍賣與認證機構合作建立交流平台，持續推出各類交易工具，提供台灣球員卡愛好者一個國際化的交流平台；eBay台灣團隊亦不定期舉辦球卡分享活動，並有專人為有意進入球員卡投資、販售的賣家，提供暢通的諮詢與服務管道，協助台灣卡友創造更多跨境電商的銷售與交流機會。

eBay球員卡最受歡迎類別，前三名依序為籃球、棒球與美式足球，足球、冰上曲棍球等類型亦相當熱門；球員卡最熱門的搜尋球星包含：職業籃球NBA的Michael Jordan(退役)、Kobe Bryant(退役)、Ja Morant (灰熊)、Anthony Edwards(灰狼)、LaMelo Ball(黃蜂)；職業美式足球NFL的Joe Burrow(孟加拉虎)、Tom Brady(海盜)、Justin Herbert(電光)、Ja Marr Chase(猛虎)、Trevor Lawrence(美洲虎)；職業棒球MLB的Mickey Mantle(退役)、Wander Franco(光芒)等。