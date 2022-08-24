我自一口真氣足？民進黨新北市長參選人林佳龍對新北市長侯友宜發起衝擊挑戰，曾以「做滿承諾書」要求侯若連任要做足任期，侯則以「謝謝祝福(當選)」輕鬆化解。近日林佳龍又隔空發動攻勢，說「請侯友宜走下神壇」，侯則回以一句「我本來就是人」，讓網友笑翻吐嘈林佳龍「到底在幹嘛啦」、「又做球給人殺了」、「原來林佳龍都把侯當神？」，酸度爆表。

國民黨新北市長侯友宜日前出席宗親會的活動時，曾直指「政治非常的無聊」；對此，民進黨新北市長參選人林佳龍22日強調，政治本來就是政黨的競爭，透過選舉來檢驗政治的人物，應秉承正面的態度討論，讓人民有所選擇，而侯友宜到目前為止還沒有被檢驗過。林佳龍指出，侯友宜說他不懂政治，好像被政治所害，其實「他是藍綠通吃、不沾鍋」，請侯友宜走下神壇，跟林佳龍一起在凡間，面對台灣人民的一個選擇。

對此，侯友宜23日受訪時則回擊稱「我本來就是人」，每天都用行動治理的方式，在基層走透透、聽取基層聲音，第一時間解決問題，因此他跟里長們、底層市民都是好朋友，沒有分你我，努力拚大小市政，跟大家感情濃厚，並肩作戰。

PTT鄉民見侯友宜如太極宗師般，總是輕描淡寫就化解對手攻勢，大酸林佳龍的攻勢總像做球給侯殺：「回得不錯」、「時神：...隔壁的同學一直在臭我」、「佳龍是龍，你侯友宜凡人還不認輸」、「林佳龍造神」、「林：我把你當神啊」、「佳龍大概不想選了」、「原來林佳龍都把侯當神？」、「不敢面對台中人的選擇，烙跑的是誰？」、「龍龍已經放飛自我了嗎」、「侯的幕僚真的有料，每次殺球都很準」、「又做球給人殺了」。

還有人酸：「林佳龍的選舉招數好老套」、「林佳龍：侯粉原來是我自己」、「我把你當人看」、「阿龍，好了辣」、「他根本沒有想選的心，一直在助攻侯」、「可以不要搞笑了嗎」、「阿龍這你也能舉球」、「不知道落選後，明年他要去哪？」、「根本沒聽過什麼侯神，你是在幹嘛」、「佳龍一定覺得怎麼不趕快選完」、「看得出來他真的很不想選新北」、「民進黨真的想選北部縣市嗎...」、「阿龍又在臭隔壁時神？」