韓宜邦劇中被獄友挑釁。（台視提供）

韓宜邦劇中被獄友挑釁。（台視提供）

韓宜邦（Junior）在台視《美麗人生日出他鄉》劇中為了替弟弟頂罪，被判入監服刑。最近開始過著「監獄人生」，造型上也有極大轉變，原本成熟又穩重的襯衫、黑褲外加梳整齊的西裝頭，現在則換上囚服並且為戲落髮，俐落的短髮還帶著一絲性格。韓宜邦對於新階段的造型也是頗為滿意，他笑說：「已經有10年了吧！從《春梅》到現在，沒有剪過這麼短的頭髮，感覺很清爽，而且現在整理頭髮時間少很多。」

韓宜邦劇中總是斯文形象，剛入獄就像落入狼群的小綿羊，來到龍蛇雜處的複雜環境，立刻被獄友攻擊，他不隨之起舞，只能拼命防守，即使如此還是被打得滿身傷，讓觀眾看得心疼。拍攝前多次演練，靠借位將打戲拍出逼真感。韓宜邦透露，10多年前和何蓓蓓也曾合作拍戲，要被她呼巴掌，結果對方力道過猛，他被打之後，整個人轉了一圈倒在地上，眼鏡還噴飛出去。讓他每次拍到打戲就會想起這段往事，並笑說：「我真的永遠記得。」

劇中他再度遭到獄友挑釁，在角落安靜看書的他，被幾度打擾，面對一而再、再而三的威脅，韓宜邦選擇低調化解，他也透露，若是在真實人生中遇到類似對方主動挑釁情況，會選擇明哲保身，並不會與對方計較，「我的想法都是你那甚麼命，讓我跟你吵架？真的沒必要跟那種人計較。對方跟你打架、吵架，對他的人生沒有影響，但若是自己發生甚麼意外或被抓去關，那不就毀掉自己的大好前途嗎。」他也奉勸身邊朋友，若是遇到類似事情，不要把對方的行為放在心上，把自己做好就好。