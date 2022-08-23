英國8月綜合PMI大跌 加重衰退憂慮 23:432022/08/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據標普全球／CIPS公布，英國8月綜合採購經理人指數（PMI）初值從7月的52.1大跌至50.9，創下2021年2月以來最低紀錄，亦遜於市場預估的51.1，主因工廠產出下滑，且服務業活動僅溫和成長，最新數據加重經濟衰退逼近憂慮。 通膨高壓罩頂 歐美8月綜合PMI雙跌 《國際經濟》歐元區8月企業活動續萎縮 初值降至49.2 英經濟恐陷衰退 新首相熱門人選：並非無可避免 #英國 #綜合 #PMI #憂慮 #加重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國2020年GDP萎縮11％ 300多年來最慘 22:232022/08/22 財經 中國高鐵列車首次出口 運赴印尼 04:102022/08/23 產業財經 暴雨阻煤運 加重四川電荒 04:102022/08/23 全球財經 2500萬人爭睹英國藝術家「超色」壁燈 奇葩開關令人臉紅心跳 13:132022/08/22 搜奇 花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 近50年新高 03:242022/08/23 財經 創紀錄 竹市奪24座國家卓越建設獎 04:102022/08/21 地方新聞 《國際產業》人力吃緊 英國航空削減萬個航班 15:022022/08/23 財經 抽血驗癌症 最新技術預測：每年救1／10死者 06:302022/08/23 國際 英國超跑品牌麥拉倫進軍印度 09:022022/08/23 財經 英最大貨櫃港罷工 供應鏈恐重傷 04:102022/08/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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