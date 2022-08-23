根據標普全球／CIPS公布，英國8月綜合採購經理人指數（PMI）初值從7月的52.1大跌至50.9，創下2021年2月以來最低紀錄，亦遜於市場預估的51.1，主因工廠產出下滑，且服務業活動僅溫和成長，最新數據加重經濟衰退逼近憂慮。

通膨高壓罩頂 歐美8月綜合PMI雙跌
《國際經濟》歐元區8月企業活動續萎縮 初值降至49.2
英經濟恐陷衰退 新首相熱門人選：並非無可避免
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