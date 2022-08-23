根據標普全球／CIPS公布，英國8月綜合採購經理人指數（PMI）初值從7月的52.1大跌至50.9，創下2021年2月以來最低紀錄，亦遜於市場預估的51.1，主因工廠產出下滑，且服務業活動僅溫和成長，最新數據加重經濟衰退逼近憂慮。