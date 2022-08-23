印尼央行23日宣布升息1碼，將基準利率調升至3.75％，此為近4年來首次升息，出乎市場意料。央行為了遏止因疫情和俄烏戰爭躥升的通膨，先發制人緊縮貨幣，帶動印尼盾大漲。

受升息消息激勵，印尼盾兌美元大漲0.36％，報14,837.5印尼盾兌1美元。

印尼央行將七天附買回利率調升1碼至3.75％，此為2018年來首度升息。《華爾街日報》調查8位經濟學家意見，皆預期利率按兵不動，其中有幾位專家預估9月例會才會開始升息。

此外，印尼央行亦將存款和放款利率各上調1碼，分別升至3％與4.5％。

印尼銀行總裁瓦吉尤（Perry Warjiyo）指出，俄羅斯入侵烏克蘭推高全球能源和糧食價格，並將全球數以百萬計的人口推入貧窮，本次升息是為對抗通膨升溫。

瓦吉尤表示，升息決策是先發制人和前瞻性之舉，以緩解核心通膨和通膨預期上升風險。

印尼政府正考慮調高補貼燃油價格，此舉將加重通壓力。印尼7月通膨率衝上4.94％，創下2015年10月以來新高水準，改寫6月的4.35％紀錄，亦超出央行2％至4％的目標區間。

瓦吉尤指出，鑑於燃油和食品價格勁揚，今明兩年的通膨率可能超出央行的目標區間上限。

展望未來，經濟學家指出，基於全球市場不確定性依舊，預測印尼央行可能持續緊縮貨幣。

凱投宏觀資深亞洲經濟學家李瑟（Gareth Leather）表示，印尼央行在記者會的鷹派談話，增加今年將持續緊縮貨幣的風險。

印尼第二季國內生產毛額（GDP）年增5.44％，主要拜出口回溫和大宗商品價格回升之賜。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）自2014年上任以來，矢言讓年經濟成長率達7％，不過至今成長率仍在5％上下，2020年因為疫情緣故表現又格外疲弱，為負2.1％。