隨著經濟前景日趨低迷，包括沃爾瑪（Walmart）在內的多大廠近期已宣布裁員計畫，福特汽車（Ford）22日宣布裁員3,000人則是最新例證。最新調查顯示，美國約5成企業預期在未來6至12個月裁員。

美國多家企業在近幾周宣布精簡人事，包括沃爾瑪、百思買（Best Buy）、派樂騰（Peloton）、Shopify、HBO Max、線上零售商Wayfair和房地產商Re/Max等，也有部分企業暗示考慮裁員。

根據資誠聯合會計師事務所（PwC）在8月稍早調查722位美企高階主管顯示，50％的企業計劃裁員，52％預期凍結人事招聘，44％擬取消徵才計畫。

PwC人力與組織部門主管塞希（Bhushan Sethi）指出，這是企業高層對未來6至12個月的人力調整預測。企業正面臨地緣政治風險、供應鏈瓶頸、通膨巨獸和俄烏戰爭難關，雇主專注於他們能夠掌控的事物。

另一方面，在福特積極由傳統內燃引擎汽車轉型至電動車之際，該公司計劃裁撤3,000份白領工作，其中2,000人為正職人員，另1,000人為約聘員工，主要為北美和印度員工。福特將在本周稍晚發出裁員通知。

福特執行長法利（Jim Farley）向員工表示，打造電動車未來需要做出改變，和重塑逾一個世紀以來的運作模式，這需要專注、清晰與速度。如同近幾個月所討論，公司必須重新部署資源，解決成本結構問題。

法利坦言福特的成本結構不具競爭力，但裁員不僅僅是為了降低成本，還有重新調整公司焦點。

雖然近期不同產業的企業陸續傳出裁員消息，但美國勞動市場依然非常強勁，企業開出的職缺數仍然超過求職者的人數。

通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）雖表示，公司正為經濟衰退做準備，但通用財務長約克森（Paul Jacobson）明確表示，公司目前沒有考慮裁員。