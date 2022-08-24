划船甜心黃義婷在《Sports會客室》節目分享新婚生活，與踏上划船之路的生涯轉折。

「划船甜心」黃義婷今年1月與愛情長跑8年的男友文定並登記結婚，預計明年3月宴客。黃義婷在《Sports會客室》節目中表示，定下終身大事有種歸屬感，因為喜歡維持家裡的整潔，比起訓練她還更喜歡做家事，「做人」則順其自然，但也要等明年杭州亞運之後才會開始計畫。

黃義婷是我國首位在亞運划船奪牌的女將，於2018年雅加達巨港亞運摘銀。但人高腳長的她在國中其實是田徑選手，不過教練覺得太競爭，建議她高中轉去擊劍，也順利考上有擊劍隊的水里商工。

「擊劍練了一年左右，也參加比賽，但擊劍要對抗，要練的策略、戰術也很多，壓力好大。」黃義婷回憶，當時水里商工另一個體育重點項目是划船，「好像大家每天都去日月潭，好像去玩的感覺，後來跟雙方教練討論過後，教練說給妳去試試看兩個禮拜，然後就練到了現在。」

黃義婷因長年練習划船，雙手都長滿厚繭。（劉宗龍攝）

黃義婷在水上划出了興趣，但練到雙手都是厚繭，讓爸媽都心疼不已，「媽媽說不要給我看妳的手，看了覺得很不捨，爸爸就會說要幫我擦藥。」黃義婷說手上的繭習慣後就不痛了，卻令她買東西時有點「自卑」，「找錢我會不敢讓店員看到我的手，手不敢攤出來太久。幸好現在有很多行動支付，手機刷一下就好。」

黃義婷和教練謝茂松情同父女，師徒倆為了搶東京奧運門票到上海移訓，謝茂松的父親正好辭世，讓黃義婷很過意不去，更下定決心一定要取得奧運資格，最後也順利達成。不過在《Sports會客室》的趣味問答中，黃義婷被問到若父親、教練、老公落水會先救誰，划船甜心卻有獨到妙答。

「我可能不會下去，」黃義婷笑著說：「因為他們都比我還會游泳，不用我救。」

台灣運彩力挺台灣運動員，將運動彩券銷售營業額的10％自動挹注到國家運動發展基金，讓運動員有更好的訓練與比賽條件，為國爭光。作為兩屆奧運國手，身高174公分的黃義婷坦承「搭飛機」是最有感的待遇提升。

「我常出國比賽，要坐長時間的飛機，真的腳超痠的。」手長腳長的黃義婷道出出國比賽坐經濟艙的困擾，非常感謝有台灣運彩挹注運發基金，現在可以搭商務艙去比賽，「剛好就是今年我有去歐洲比世錦賽，這次躺著過去蠻舒服的！」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾300億元，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。