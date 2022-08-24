頭份市長選戰目前由現任市長羅雪珠（左三）迎戰縣議員黎煥強（右）。（謝明俊攝）

現任頭份市長羅雪珠勤走基層20年不輟。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

現任頭份市長羅雪珠勤走基層20年不輟。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

現任頭份市長羅雪珠尋求連任，採取穩紮穩打策略，陸空戰法兼顧，選戰開打後她每天4點就赴頭份市各地拜訪早起運動市民，期望能握遍每一雙手，並以過去四年政績，來爭取支持連任。對手黎煥強則結合綠營青年軍力量，針對市政議題猛攻羅雪珠，並有綠營側翼網軍等奧援，戰況日益激烈。

羅雪珠出身頭份基層家庭，成婚後四處奔波謀生，還曾經經營流動攤商，跑遍苗栗各地流動夜市，經常接觸中下階層百姓，所以她對基層百姓的心聲非常重視，她從當選頭份市代表後，每天都會親赴紅白帖會場，親自悼慰家屬，或是恭賀新人，直到當選縣議員、頭份市長，20年不斷，許多頭份市民都將她視鄰家大媽。

羅雪珠在市政上完成新建頭份活動中心，全力推動街道市容整理，永和山水庫自行車道重鋪、頭份運動公園等老公園整建，更積極推動自強文教大樓、頭份戶政事務所改建、頭份早市及黃昏市場等重建重大工程案，雖然過程並不平順，但她仍努力以赴，做事拼勁讓市民相當肯定。

至於對手黎煥強曾在外工作多年後，返回頭份故鄉投入政界，歷任頭份市代表，當選1屆議員後就決定直攻頭份市長，並結合綠營年青輩縣議員、青年軍等，組成問政聯盟，在縣議會中質詢火力強盛。

由於黎煥強是當選縣議員後逐漸調整立場往綠營靠攏，所以目前仍以無黨籍身分參選，羅雪珠也同為無黨籍，也是苗栗縣內少有參選人都是無黨籍的地區，由於黎煥強屬於年青輩政治人物，較少涉足婚喪喜慶這類場合，選戰策略主打空軍，針對市政問題猛批，由於有綠營側翼及網軍奧援，空軍聲勢較盛，但能否轉換成選票？仍有待觀察。