俄烏戰爭爆發改變全球生態，歐洲國家對俄羅斯發動經濟制裁，卻也得承擔能源供應量不足的問題，以及後續引發的經濟衝擊，為了降低影響，德國最大能源公司Uniper宣布重啟燃煤發電廠的發電工作，該發電廠原訂在7月永久關閉，以換取政府的節能補償金。

路透社報導，目前俄羅斯的輸氣量只剩下戰爭前的2成，上周俄羅斯更無預警宣布要在月底維修北溪1號天然氣管線3天，輸氣量瞬間歸零，短缺問題更嚴重，德國政府除了呼籲民眾節能外，也試圖尋找更多可用能源。

能源巨頭Uniper表示，將在8月底重新啟動Heyden 4硬媒發電廠的發電工作，運作時間會持續到明年4月。不過目前硬煤運輸受到限制，可能也會影響發電的時程。

2020年12月Uniper宣布Heyden 4燃煤發電廠將在今年7月永久停止商業生產，因為德國能源監管機構將該工廠列入可關閉的名單，以換取政府解決排碳議題提供給企業的補償金。

從去年年中至今，Heyden 4發電廠轉型為備用發電廠，雖然維持部分系統的運作，但並沒有進行任何商業生產，如今為了解決能源短缺危機，將重新成為德國重要的發電廠之一。

Uniper的股價周一重挫7.7%至5.97歐元附近，處在歷史低點附近，市場也對俄羅斯突然切斷天然氣供應而感到憂心。