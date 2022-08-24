全球經濟衰退雜音浮現，《日經中文網》以「世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭」為題發表文章，強調世界經濟面臨多重挑戰，包括美國和歐洲對高通膨問題束手無策，北京政府嚴格的疫情防控加劇了未來風險，而且大陸人口紅利已經不存在。

該媒體在近期諮詢了10位民間經濟學家，3人預測美國2022年下半年～2023年上半年陷入經濟衰退，6人認為稱歐元區在同一時間陷入經濟衰退。

報導強調，歐美國家物價不斷飆升，如果坐視物價上漲，將打擊家庭收支，但如果為了遏制通膨而加快加息，則有可能過度打擊逆風下的經濟，這是歐美大國面對的窘境；至於大陸房地產市場的調整仍在持續，加上嚴格疫情防控工作，導致經濟下行壓力加劇。

此外，大宗商品行情也出現不妙跡象，作為經濟指標的銅價，在8月中旬跌至每噸8100美元左右，比俄羅斯入侵烏克蘭之後的高點下跌3成，工業用金屬價格也比俄烏衝突前水平下跌1～2成。

報導總結，世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭，分析物價走高的根源在於經濟脫鉤，未來可能因台海局勢緊張等原因對全球造成影響，至於一直依賴俄羅斯廉價能源和大陸勞動力的已開發國家，也將受到成本增加的衝擊。

摩根士丹利（大摩）經濟研究部門主管卡本特（Seth Carpenter）先前撰文指出，全球經濟衰退的不利因素正在聚集，除了大陸第2季國內生產總值（GDP）下降，美國經濟在第二季度陷入「技術性衰退」外，歐洲因為俄國減供天然氣受到的衝擊更大，歐元區經濟衰退的風險達到自2020年11月以來的最高水平。