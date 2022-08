美國國家航空暨太空總署(NASA)22日公開2張韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)拍下的木星(Jupiter)照片,畫面顯示木星的南北極出現藍色、綠色、橘色極光,南半球的大紅斑風暴也大到可以吞噬整個地球,前所未見的景象連科學家也讚嘆:「沒想到會這麼好。」

綜合太空新聞網站「Space.com」、「Universe Today」、英國《每日郵報》(Daily Mail)等報導,美國國家航空暨太空總署昨日公開2張韋伯太空望遠鏡今年7月拍下的木星照片,這2張照片備受讚嘆、甚至譽為「前所未見」,主因在於呈現了更多木星的細節,包括氣流的流動紋理、南北極的極光等,與過往我們所認知的木星影像有所不同。

這些照片主要是透過韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機(NIRCam,Near-Infrared Camera)拍攝,其中一張廣角照片是由2個紅外線濾光片所建立,捕捉到木星的2個衛星木衛五(Amalthea)及木衛十五(Adrastea),木星的南北兩極也捉到閃爍的藍色極光。

