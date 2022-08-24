韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍下前所未見的木星（Jupiter）美照。

美國國家航空暨太空總署（NASA）22日公開2張韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍下的木星（Jupiter）照片，畫面顯示木星的南北極出現藍色、綠色、橘色極光，南半球的大紅斑風暴也大到可以吞噬整個地球，前所未見的景象連科學家也讚嘆：「沒想到會這麼好。」

綜合太空新聞網站「Space.com」、「Universe Today」、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，美國國家航空暨太空總署昨日公開2張韋伯太空望遠鏡今年7月拍下的木星照片，這2張照片備受讚嘆、甚至譽為「前所未見」，主因在於呈現了更多木星的細節，包括氣流的流動紋理、南北極的極光等，與過往我們所認知的木星影像有所不同。

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU — NASA (@NASA) August 22, 2022

這些照片主要是透過韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機（NIRCam，Near-Infrared Camera）拍攝，其中一張廣角照片是由2個紅外線濾光片所建立，捕捉到木星的2個衛星木衛五（Amalthea）及木衛十五（Adrastea），木星的南北兩極也捉到閃爍的藍色極光。

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. <a href="https://t.co/o7XYOMdsq5">pic.twitter.com/o7XYOMdsq5</a></p>— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) <a href="https://twitter.com/NASAWebb/status/1561688261143166976?ref_src=twsrc%5Etfw">August 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

另一張木星的近景照片是由3個紅外線濾光片建立，因此色彩更為鮮艷，南北兩極的極光呈現出綠色及橘色，木星主雲層反射的光呈現出帶有光點的藍色，同樣引人注目的是木星赤道以南的大紅斑（The Great Red Spot）風暴，呈現粉白色，報導形容它甚至大到能夠吞噬地球，。

要特別說明的是，這次韋伯太空望遠鏡拍攝到的木星畫面與過往我們看到的紅、橘木星顏色有所不同，因為韋伯望遠鏡捕捉的是紅外線光譜的光、而非肉眼看得到的可見光，因此2張照片呈現的顏色並非我們一般肉眼看到的顏色。

儘管如此，韋伯太空望遠鏡捕捉到更多細節仍讓科學家驚嘆，帶領觀察木星研究的加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）行星天文學家德佩特（Imke de Pater）說，「老實說，我們真的沒有預期它會這麼好」，「我們可以在一張圖像裡就看到木星的細節、環、小衛星，甚至是星系，這真的很了不起。」

1. Make way for the king of the solar system! 👑



New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022

韋伯太空望遠鏡科學家哈默爾（Heidi Hammel）指出，圖像中木星上的亮點顯示為高海拔，代表大紅斑有高海拔雲霧，木星的赤道地區也是同樣情形，她說照片中無數個白點及條紋有可能是對流風暴頂端的高海拔雲層，相較之下，赤道北方的暗色帶則沒有雲層覆蓋。