台南2警執勤遇害震驚全國，內政部長徐國勇第一時間喊話警察緝兇要「大膽用槍」，也會檢討用槍時機。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康和前立委郭正亮都認為，「台灣應該要進口『非致命的壓制武器』」，來保護員警的人身安全，引發討論。

趙少康23日在網路節目《少康戰情室》中表示，像這樣的案子，警察規定一定要先對空鳴槍，就算在美國也不行直接開槍，因為歹徒沒槍，就算有槍但沒有拔槍也不行。趙少康強調「警察覺得自己受到生命威脅才能開槍」，所以這件案子，對方拿刀，警察可能沒想到自己也有生命危險，他認為，電擊槍（TASER gun）可以在幾公尺之內打到歹徒，而歹徒的刀沒辦法刺到警察，趙少康呼籲：「人家已經進步，我們台灣也要與時俱進，警察都配置舊的武器，槍不能開、刀近不了身，應該要花點錢給第一線刑警配置這樣的設施。」

郭正亮也同意表示，美國的電擊槍定位是「非致命的壓制性武器」，距離是4.5至10公尺，這個才有用，介於刀跟槍之間，我們台灣真的應該要進口這樣的「非致命的壓制武器」。