美國透過晶片法案吸引半導體廠設廠，晶圓代工龍頭台積電亞利桑那州晶圓廠耗時16個月已經如期完工，而上個月美國國會通過晶片法案，英特爾加速在俄亥俄州建廠計畫，孰料當地缺工已久，建築所需7000名工人現在卻難以補足。

綜合外媒報導，英特爾今年稍早宣布斥資200億美元，在俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）興建兩座晶圓廠，預計2025年完工，屆時將創造3000個工作崗位。

雖然英特爾俄亥俄州設廠項目需要7000名工人，但不會馬上就要一步到位，這個數字可能只是英特爾工廠周邊建築所需的一部分。

英特爾聲明指出，公司將汲取過去在全美和全球的建設經驗，以確保有足夠的建築工人，英特爾選擇俄亥俄州的首要原因之一，即是看中該地區強大的勞動力，「它不會沒有挑戰，但相信有足夠的需求滿足工作崗位」。

俄亥俄州也坦言，目前確實沒有額外7000名建築工人，另有其他工程項目也在進行中，諸如大學醫療中心、近哥倫布市中心的28層樓希爾頓，製藥公司的生物製造工廠。另外還不包含谷歌、亞馬遜等總共三個數據中心，哥倫布市中心以南的一座市政法院，以及多項太陽能電池工程，這可能就需要近6000個建築工人。

根據聯邦政府數據顯示，俄亥俄州中部今年5月約有4.5萬名建築工人，較去年同期增加1800人，但考量目前和未來的需求，人力勢必會供不應求。