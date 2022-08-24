台北市長副市長黃珊珊28日上午9點將舉辦記者會，宣布參選台北市長，邀請函曝光，記者會場所就在黃的「老巢」內湖區，黃珊珊於內湖區擔任20餘年議員，在地實力深厚，如今宣布參選的地點也選在內湖，並於邀請函內寫下，「邀請您，在我人生重大決定的這一刻，給我鼓勵和指導」。

據了解，黃珊珊的參選記者會邀請函廣發給北市多位國民黨籍里長，國民黨台北黨部則發出訊息，要求黨籍里長切勿參加記者會，避免違反黨紀，港湖區議員參選人陳宥丞即在臉書痛批，國民黨對自己沒信心，竟用黨紀限制里長出席。

台北市長副市長黃珊珊28日上午9點將舉辦記者會，宣布參選台北市長，如今邀請函也曝光。（民眾提供）

陳宥丞在臉書寫下，收到民眾爆料，國民黨竟然用Line私訊的方式，以「避免違反黨紀」為由，威脅里長不能參與黃副市長的活動，痛批國民黨沒有積極爭取認同、反省為何民心思變，反倒動用黨紀威脅民眾？看來威權時代的DNA，還留在國民黨的血液中。

陳爆料，更有藍營里長就說，確實有收到，本來想去，但怕被罰影響後續參選，只能取消。據傳黃珊珊為趕進度，將於參選當日同步宣布競選總部相關人馬，並且主打年輕團隊，以趕上另兩位市長參選人腳步。