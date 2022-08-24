創作音樂人小安，曾替張惠妹、蔡依林、羅志祥、王心凌、蕭亞軒等天王天后製作、創作歌曲，他暌違近20年，發行最新台語單曲〈無情我抵著閣較無情个妳〉，詞曲創作、編曲製作、MV全部都自己一手包辦，更化身全新樣貌2D小安，組合「創傷大叔學園」樂團，以擬人漫畫角色上陣登場。

小安已轉為幕後音樂人多年，有考慮重返幕前？小安透露，因從小支氣管容易過敏，常常會有鼻塞、喉嚨啞症狀，連錄音都需要看嗓音狀態，更不敢想能穩定頻繁的現場演出，也因支氣管狀態讓新歌耽誤了兩年才發行。

小安在兩年前就已寫好這首新歌，一度掙扎自己是否還合適以歌手身份來詮釋歌曲，今年年初魚丁系重新翻唱自己2000年的創作〈憂愁〉，也陸續在店家、廣播或是計程車上聽到自己曾演唱的版本，讓小安突發念頭：「有沒有新歌啊，每次都還是這首。」並提到，有著強烈感受有部份人生一直停留在當時，必須要踏出新的一步，終於下定決心自己唱。