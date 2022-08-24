一名在4年多前被美國聯邦調查局(FBI)逮捕華裔工程師張曉浪涉嫌竊取他曾任職的蘋果汽車商業秘密案，於23日向美國聖荷西聯邦法院認罪。無獨有偶，電動車巨頭特斯拉也在張曉浪被起訴後，同樣以竊取商業機密罪名控告其前員工曹光植。這2位來自大陸且曾在美國汽車公司任職的工程師都都遭到相同指控，而且都與大陸小鵬汽車有關。過去幾年在美國因類似案件被捕的學者、工程師不少，現在美國反中氣氛極為高張，這些連續爆發的竊密案將讓在美工作的華裔學術或技術人員未來職場處境更加艱難。

張曉浪(Xiaolang Zhang)是前蘋果汽車的人工智慧項目工程師，他在2018年7月準備搭機返回中國，於加州矽谷聖荷西機場登機前被美國FBI逮捕。在經過4年多的詳細調查後，他向法院認罪，承認在入職小鵬汽車前竊取了蘋果汽車自動駕駛商業機密，包括機密的軟體、數據與嵌有特殊晶片的車用電路板。而且張曉浪在準備出境返回大陸前2個月，已在小鵬汽車掛名任職。本案將在11月宣判，按照美國法律，竊取商業機密是重罪，將面臨最高10年刑期與高達25萬美元的罰鍰。

張曉浪是前蘋果汽車的人工智慧項目工程師，他在2018年7月準備搭機返回中國時，於加州矽谷聖荷西機場登機前被美國FBI逮捕。因為新冠疫情，司法審判進度延宕，直到8月23日他才向法院認罪。（圖／Apple car)

張曉浪在2015年底12月加入蘋果汽車的泰坦計劃（Project Titan），負責設計與測試電路板等硬體開發工作，同時要分析各種傳感器數據。蘋果公司有極為重視商業機密的企業文化，自動駕駛項目更是投入大量資金的項目，由於市場競爭激烈，保密工作相當嚴格。張曉浪的工作有相當大的權限可以訪問項目的數據庫，他被捕那一年因為妻子生產而休假返回大陸，銷假返美時就向主管表達辭意，後來證實在大陸期間已獲得小鵬汽車職務。

由於他的工作涉及重要數據，蘋果公司安全團隊隨即對張曉浪在公司網路使用狀況調查，發現他離職前曾有大量訪問數據庫並搜索、下載機密數據檔案的紀錄，並傳送至他妻子的電腦上。蘋果的監控攝像紀錄顯示，他還複製一些涉及自動駕駛汽車的智慧產權敏感文件，並在實驗室內取走電路板與晶片等硬體。在FBI調查期間，他也向司法人員坦承竊取蘋果無人車商業機密和知識產權的行為。

張曉浪被捕後，捲入其中的大陸小鵬汽車發表聲明，指稱張曉浪竊取蘋果商業機密與小鵬汽車無關。（圖／shutterstock）

不過，張曉浪被捕後，捲入其中的小鵬汽車發表聲明，指稱張曉浪竊取蘋果商業機密與小鵬汽車無關，亦未向小鵬汽車提供敏感與違法取得的資訊，公司將配合相關司法調查。

當時不少人相信張曉浪犯罪的事實可能僅是個人行為，但不久後又爆發另一案。特斯拉汽車同樣以竊密為由，將已離職的自動駕駛項目工程師曹光植與其新東家小鵬汽車告上法庭，指控曹光植在負責自動駕駛項目研究時違規備份代碼，並在離職後將代碼帶離公司。而由於大陸的小鵬汽車與特斯拉在電動車市場有競爭關係，特斯拉在媒體網路不斷諷刺或攻擊小鵬汽車竊取機密，引發雙方口水大戰。

特斯拉將一位離職的華裔工程師與大陸小鵬汽車告上法庭，指控他們竊取特斯拉自動駕駛軟體代碼，但最後因查無實證，雙方以和解收場。（圖／Shutterstock)

曹光植案最後因查無實證以和解收場，特斯拉也撤回訴訟，曹光植為其不當行為公開道歉，但因連著張曉浪案，小鵬汽車的商譽受到不少影響。尤其是當時正值川普政府挑動反華浪潮，各個涉及敏感項目或數據的學術研究機構或企業，風聲鶴戾地追查在內部參與研究工作的中國籍成員，以及來自中國但具有美國公民身份的研究人員，還查出數個與中共軍方有密切關係的成員，發現他們甚至能經常接觸與國防軍事相關的敏感數據。但是，在近幾年的這陣追查中國間諜的風潮中，雖然查到一些人確與中共軍方有關，但大部份都是因身份背景遭到胡亂指控，許多優秀的華裔學者與研究人員因此遭到無妄之災。

最近發生的案子雖然與國防軍事等敏感研究無關，但也是極受重視的竊取商業機密案，加上目前美國與中國關係更加惡化，仍在美國就業或從事研究的華裔人士受到的質疑有增無減。以目前美中關係與社會氣氛觀察，短期內要有明顯改善幾乎不可能，即便雙方政府的對抗性政策減少，兩國社會的敵對心態恐怕很難在幾年內恢復正常，那些移民或居留美國工作的華人們，在當地社會的處境與個人的發展可能會愈來愈困難。