洪佩瑜近來推出新歌MV，全程使用手機自拍鏡頭拍攝。（何樂音樂提供）

夯曲〈踮起腳尖愛〉主唱人洪佩瑜近來攜手何樂音樂將於10月推出個人首張專輯，日前再釋出全新單曲〈躲貓貓〉， 被問及在生活上，有哪些事情會特別想躲避隱藏的性格？她則認為，生性應該本來就如此，平時就做自己的事情，生活、表演以外，習性比較宅。

她笑說：「情感流動時會想躲起來，其他事情我比較會想去面對，去找看看有什麼方式，躲一天後就出來面對解決。」平常雖不拘小節，面對關係時卻格外緊張，以前的她不會主動去求救找人幫忙，現在雖然還是矛盾地活著，但會適時地說「我需要幫忙了」。接連 2 首新歌似乎都在說著「不敢隨便就說愛」的性格，自己在感情裡是否習慣躲貓貓的性格？她自比是「神秘動物區的動物」對於感情上也是如此，如果對方越積極，自己就會逃跑躲起來。

她這次MV 採用全程用手機自拍鏡頭拍攝，透過影 像呈現既私密又想要窺探的心情，她笑說，「我平時很少自拍，自己拍自己還 是會有障礙!要喬很久才找得到角度。加上要呈現對話的模樣，又要感覺很自 在像跟一個親密的人聊天，這樣的雙重困難，讓這個挑戰很有趣卻也不簡單 。」

洪佩瑜將於9月展開「明室 Silver Lining」新歌巡迴演唱會，分別在9月17日高雄 LIVE WAREHOUSE、 9月23日台中 Legacy 、 9月25 日台北 Legacy 開唱，門票在 iNDIEVOX 開賣 。